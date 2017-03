Krachtpatser met één been bedwingt Ninja Warrior-hindernis

Michael - met wie het nu weer goed gaat - probeert voortdurend zijn fysieke grenzen te verleggen. Hoe hij dat doet toont hij op zijn eigen site en accounts op sociale media . Zo zette hij in 2016 het wereldrecord voor snelste man op één been op de vijf kilometer. Later dat jaar beklom hij in tien uur non-stop de hoogste berg van Groot-Brittannië, de Ben Nevis, om geld op te halen voor een goed doel. Levensgenieter Brans over zijn grensverleggende activiteiten: ,,Ik heb één been maar toch is mijn leven uniek en maak ik de meest spectaculaire dingen mee.''

Motto

Naast zijn gezin is sporten zijn grote hobby. En tussen alle bedrijven door houdt hij zijn levensmotto hoog: 'If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes - then learn how to do it later'. (als iemand je een fantastische mogelijkheid biedt en je weet niet zeker of je het kan, zeg dan ja en leer later hoe je het moet doen).