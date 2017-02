Krimpenerwaard loopt uit voor koninklijk bezoek: 'Majesteit, fototijd!'

De Oranjes hebben het druk tijdens hun werkbezoek. Zojuist namen ze afscheid van Gouderak en eerder vanochtend werden ze door een uitbundige menigte warm onthaald in Krimpen aan den IJssel. ,,Dank voor de mooie ontvangst'', riep de koning.



Veel belangstellenden willen een glimp van het koninklijk paar opvangen. Het is dan ook lang geleden dat de plaats een bezoek kreeg van een vorst. De laatste keer was in 1953. Koningin Juliana bezocht Krimpen aan den IJssel na de Watersnoodramp, die grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland onder water zette. Al 64 jaar is Krimpen dus geen koninklijk bezoek meer gewend.



Een groep kinderen stond op het Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel met een spandoek in de hand: 'Majesteit, fototijd!' Ze willen, net als veel andere mensen op het plein heel graag op de foto met de koning en de koningin.



Kracht

Het paar werd vanmorgen welkom geheten door de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Martijn Vroom, en commissaris van de Koning, Jaap Smit. Het bezoek van Willem-Alexander en Máxima is onderdeel van een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. Dat begon om 10 uur met een bezoek aan Krimpen aan den IJssel. Daarna is het de beurt aan de kernen Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht.



Het thema van het bezoek is 'de kracht van de Krimpenerwaard'. Het gaat onder meer over de herindeling van de gemeente en de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het koningspaar sprak in het gemeentehuis ook met stedenbouwkundige Riek Bakker, trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard.



Verslaggever Maarten Molenaar is bij het werkbezoek van het koningspaar aanwezig en twittert live vanuit de Krimpenerwaard.