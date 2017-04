Kris Jenner boos op Caitlyn: 'Onthullingen zijn verzonnen'

,,Het slaat nergens op. Alles wat ze zegt is verzonnen", zegt Kris tijdens de uitzending van de realityserie Keeping Up With The Kardashians. In de memoire zou Caitlyn beweren dat Kris altijd al wist dat haar toenmalige echtgenoot, Bruce Jenner - die nu Caitlyn is - van sekse wilde veranderen.



,,Ik heb het hem toen gevraagd: wat is er met je aan de hand? En toen zei hij tegen me dat ik het toch niet zou begrijpen. Maar nu schrijft zij dat ik het altijd al heb geweten", zegt een verbaasde Kris Jenner tegen haar aanwezige dochters Kim en Khloé Kardashian.



Met name Kim Kardashian schrikt zichtbaar van de opmerkingen van haar moeder en vertelt dat ze juist probeert de relatie tussen Kris en Caitlyn te verbeteren. ,,Caitlyn mag natuurlijk vinden wat ze wil, maar waarom elke keer mijn moeder overal bij betrekken?", vraagt de realityster zich af na het gesprek over het boek van Caitlyn.



Kris voelt zich belazerd door Caitlyn en zegt dat ze klaar is met haar. ,,Ik heb niets gedaan dan mijn hart en huis voor haar te openen en het interesseert haar niks.", aldus Kris, die zegt dat ze boos en teleurgesteld is.