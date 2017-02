Kritiek op 'diversiteit' modellen coverfoto Vogue

De modellen op de foto, die in het blad ook aan het woord komen, zijn Gigi Hadid, Kendall Jenner, Ashley Graham, Vittoria Ceretti, Imaan Hammam, Adwoa Aboah en Liu Wen. Stuk voor stuk supersterren die miljoenen verdienen met hun looks.



Van hen is alleen Ashley Graham een plussize-model. Op de cover wordt haar buik bedekt door de hand van Gigi Hadid. Graham haalt in haar interview met Vogue uit naar de modeindustrie, waar Vogue zelf een grote rol in speelt. ,,67 Procent van de Amerikanase vrouwen heeft maat 44 of groter. Misschien kon je die consumenten vroeger negeren, maar nu, met dank aan sociale media, laten ze zich horen... Ze willen zichtbaar zijn", aldus Graham.



Sociale media is dan ook precies de plek waar lezers van zich laten horen. Zij pleiten voor ,,meer huidskleuren, maten, lengtes en leeftijden" en ,,meer diversiteit iedere maand" in plaats van alleen in maart. Ook vragen mensen zich af wat er divers is aan altijd dezelfde modellen gebruiken.