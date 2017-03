Kunst uit Rijksmuseum op Zwarte Cross

Meisje (8) schrijft bestseller over haar 'irritante' broertje

11:01 Amper acht jaar is ze, maar Nia Mya Reese beschikt al over het nodige talent om voor een ander mens(je) te zorgen. Ze is er zelfs zo goed in dat ze er een boek over schreef. Haar debuut 'How To Deal With and Care For Your Annoying Little Brother' staat in de lijst van best verkochte boeken van online winkel Amazon.