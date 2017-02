Kunstenaar onthult levensgroot standbeeld van Kanye West als Jezus

Ernstig zieke Nicolette Kluijver legt werkzaamheden per direct stil

22 februari Nicolette Kluijver heeft in overleg met RTL besloten per direct haar werkzaamheden stil te leggen. De 32-jarige presentatrice is ernstig ziek, dit laat ze weten in een statement. ,,Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk."