Kunstinstallatie Shia LaBeouf krijgt tweede kans

Het kunstwerk bestond in eerste instantie uit een camera op de muur van het Museum of the Moving Image in het New Yorkse stadsdeel Queens. 24 Uur per dag is er via hewilnotdivide.us een livestream te zien van mensen die, idealiter, de naam van het kunstwerk herhalen. Het kwam echter regelmatig tot ongeregeldheden bij de camera. LaBeouf werd gearresteerd nadat hij met een Trump-fan op de vuist was gegaan, en onder andere neonazi's wisten de camera te vinden.



Op 10 februari schortte het New Yorkse museum de installatie op, nadat LaBeouf meerdere malen in aanraking was gekomen met demonstranten en de politie. LaBeouf en de andere twee kunstenaars uitten hun woede daarover in een verklaring. Volgens hen beging het museum een grote fout door op 29 januari een politieke rally bij het kunstwerk te organiseren. Dit veranderde de context waarin het werk gezien moet worden en trok mensen met slechte bedoelingen aan, aldus de kunstenaars.



He Will Not Divide Us krijgt nu een tweede kans van het El Rey Theater in de stad Alburquerque, de grootste stad in New Mexico.