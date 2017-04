Kunstwereld staat stil bij 100-jarig jubileum van Duchamps pispot

Hierop besloot Duchamp zijn kunstwerk in de studio van fotograaf Alfred Stiegitz neer te zetten. Hier is de gesigneerde urinoir ook gefotografeerd en later weggegooid. Pas later is de werkelijke betekenis van Duchamps werk duidelijk geworden: Fountain wordt algemeen gezien als de doorbraak van de nu vaak voorkomende readymade. Een kunstwerk dat niet door de kunstenaar eigenhandig is gemaakt, maar gevonden. En waarmee hij onderwerpen wil belichten als authenticiteit, de consumptiemaatschappij en het belang van ambachtelijkheid.



Van het Ullens Center for Contemporary Art in Peking tot het Centre Pompidou in Parijs en van het MoMa in New York tot het Stedelijk Museum in Amstedam staan zondag stil bij dé doorbraak in de moderne kunst. Het Staedel Museum in Frankfurt en het Philadelphia Museum of Art, waar de 's werelds grootste collectie werken van Duchamp staat, toveren zelfs hun herentoiletten om tot unisex- ruimtes voor lezingen, performances en hommages aan Duchamp en zijn beroemde urinoir. Bezoekers die tussen 15.00 uur en 16.00 uur bij de ingang van de deelnemende musea het wachtwoord 'Richard Mutt' uitspreken, krijgen bovendien gratis toegang.