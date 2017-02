'Kylie Jenner en Tyga krijgen televisiehuwelijk'

Hadewych Minis: mislopen Oscar begrijpelijk

27 februari Hadewych Minis heeft alle begrip dat niet Toni Erdmann maar The Salesman er met de Oscar voor beste buitenlandse film vandoor is gegaan. Hoewel ze het enorm jammer vindt, is het een begrijpelijke uitslag, zo reageerde de actrice in RTL Boulevard. ,,Ik denk dat er een politiek statement is gemaakt", aldus Hadewych, die desondanks 'ontzettend dankbaar' voor het hele avontuur is.