Laatste wens zieke Sabine vervuld: ze is overladen met kaartjes

,,De post is geweest, ik zit hier te janken. Kijk nou hoeveel liefde. GEWELDIG echt! Dank je wel namens Sabine", twitter Ellen van No Guts No Glory. Gisteren werd bekend dat de gezondheid van Sabine Wortelboer achteruit is gegaan. Het zusje van presentator Sol Wortelboer is na een tegenvallende MRI-uitslag gestopt met alle medicatie. Ze had slechts nog één laatste wens: ,,Ik zou het wel heel fijn vinden om nog een keer zo een hele grote bak lieve kaarten van heel veel mensen te krijgen. Het is, denk ik, tijd om afscheid te gaan nemen. Heel veel dank voor alles wat jullie allemaal gedaan hebben!’’

Hersentumor

Sabine vertrok in juli vorig jaar naar Amerika voor een bijzondere behandeling tegen de hersentumor. De ziekte van Sabine kreeg vooral bekendheid toen haar broer Sol een wervingscampagne startte. Voor de behandeling in Amerika was namelijk veel geld nodig.



Het leek goed te gaan, er was ineens geen tumor meer te zien, maar in december had ze een terugval door een buikvliesontsteking. Er waren weer uitzaaiingen te zien. Nu lijkt het niet meer goed te komen voor Sabine. ,,De MRI was duidelijk. De uitslag is heel slecht’’, schreef het meisje op Facebook.