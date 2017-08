Lady Gaga gaat huilend met de billen bloot in documentaire over haar leven

De excentrieke Amerikaanse superster Lady Gaga (31) mag dan wereldberoemd zijn en miljoenen fans hebben, dat betekent nog niet dat Stefani Joanne Angelina Germanotta (haar echte naam) een gelukkig mens is. In de documentaire Gaga: Five Foot Two , die binnenkort in première gaat, is de hitzangeres regelmatig huilend te zien. ,,Niemand beseft hoe eenzaam ik ben.''

De popster deelde vandaag op Instagram een aantal korte fragmenten uit de documentaire die de naam draagt van haar lengte: vijf voet en twee inch, oftewel 1,75 meter. Volgens de ster is haar leven realistisch in beeld gebracht. Ze heeft de film zelf nog niet helemaal gezien, schrijft ze. ,,Ik heb nog weinig gekeken en besloot niet verder te kijken, omdat ik niet objectief over mezelf kan zijn. Dus jullie zullen alles zien voordat ik het zelf heb gezien.''

Lady Gaga gaat in de documentaire in figuurlijke zin behoorlijk met de billen bloot. Ze toont zich regelmatig emotioneel over haar privéleven buiten de schijnwerpers. ,,Ik ben elke avond alleen', jammert ze openhartig. ,,En alle mensen gaan weg, weet je wel? Ze gaan weg, en dan ben ik alleen. Overdag ben ik omringd door mensen die me aanraken en met me praten. 's Avond is er totale stilte.''

Ze liet de makers ook toe in de praktijkruimte van een arts die haar behandelt voor aangezichtspijnen. Een dokter vertelt haar, terwijl injectiespuiten worden klaargelegd, hoe dat zou kunnen worden opgelost. Met injecties, spieroefeningen en het vervangen van bloed.

Realistisch

De documentaire, zo wordt in een aankondiging gesteld, belooft een andere en realistische kijk op het leven van Gaga te geven. Zo wordt de zangeres gevolgd tijdens het voorbereiden van haar Super Bowl-optreden, haar strijd tegen gezondheidsproblemen en het verwerken van de breuk met haar ex-verloofde, Taylor Kinney.

De documentaire, waarvoor Lady Gaga een jaar lang werd gevolgd, gaat volgende maand in première tijdens het Toronto International Film Festival. Lady Gaga woont de première bij en treedt voor aanvang van de vertoning op. De ster blijft een paar dagen langer in Toronto voor het filmfestival, dat van 7 tot 17 september plaatsvindt in de Canadese stad. De zangeres geeft op 6 en 7 september concerten in Toronto in het kader van haar Joanne World Tour, waarmee ze begin oktober naar Nederland komt.

Ook de Nederlandse fans kunnen volgende maand naar de documentaire over hun idool kijken. Netflix verwierf de rechten. Vanaf 22 september is Gaga: Five Foot Two in 190 landen te zien via de streamingdienst.

Volledig scherm Lady Gaga zonder make-up in de documentaire. © Instagram