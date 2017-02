Lady Gaga heeft nieuwe relatie

'Politiek voor Frans Bauer-publiek' bij SBS

9 februari De Stem van Nederland, een nieuw tv-programma van SBS dat de kloof tussen de burger en de politiek hoopt te dichten, kan van grote invloed zijn op de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt spindoctor Kay van de Linde, die zowel in de Verenigde Staten als in Nederland bij verkiezingscampagnes betrokken was.