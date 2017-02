Lady Gaga pakt Amsterdam mee in wereldtournee

Xander en Sophie dolgelukkig met kleine Céla Lynn

9:46 Xander de Buisonjé (43) en zijn vrouw Sophie hebben een dochtertje met de naam Céla Lynn in de armen gesloten. Het stel schakelde een draagmoeder in die onlangs is bevallen van het meisje. ,,We kunnen niet gelukkiger zijn nu we haar eindelijk in onze levens hebben.”