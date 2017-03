Lang Lang maar kort in Soestdijk

Herkenning

Al moet Lang Lang wel nog even wennen aan het feit dat hij niet ongebreideld drie uur kan concerteren. Hij is 'slechts' de headliner van het evenement op 2 september en krijgt dus een uur van het totale programma. ,,Dat is hij niet gewend. We willen ook graag dat hij stukken speelt die het publiek herkent of zelfs kent, bijvoorbeeld uit films. De zwaarste en moeilijkste klassieke werken zal hij achterwege laten. Daar zijn we nog met hem over bezig'', legt De Raaff uit. ,,Nog zoiets: hij speelt deels met het Radio Filharmonisch Orkest. Wij hebben een uitstekende dirigent in de arm genomen, maar hij wil alleen samenwerken met iemand die hij kent. En laat hij onze dirigent nou niet kennen. Maar we komen er wel uit.''



De spotlights deelt Lang Lang met andere (klassieke) artiesten. Vreemde eend in de bijt: zanger Marcel Veenendaal van Di-rect. ,,Ik vond het een leuk idee om klassieke muziek op een festivalmanier te brengen. Klassiek is vaak de bron voor zoveel verschillende stromingen, maar eigenlijk kun je alleen terecht op Radio 4 als je het wilt beluisteren.''