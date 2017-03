Laura Ponticorvo: Ik kon niet stoppen met huilen

Star Wars-attractie Disneyland heeft nu meerdere missies

16:50 Star Tours in Disneyland Parijs is volledig vernieuwd. De populaire attractie, waarin de bezoeker meegenomen wordt op een avontuur in een 'galaxy far far away', bestaat tegenwoordig uit verschillende missies. Wie de attractie in gaat, weet van tevoren niet exact welke van de zeventig verschillende tours hij of zij doet.