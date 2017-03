LeFou eerste homofiel in Disneyfilm

Voor het eerst heeft Disney in een van zijn films een personage verwerkt dat openlijk homoseksueel is. De primeur gaat naar de live-actionremake van Beauty and the Beast waarin LeFou, de sidekick van macho-schurk Gaston, homo blijkt te zijn.

,,LeFou is iemand die op de ene dag Gaston wil zijn en op de andere dag Gaston zou willen kussen", zo doet regisseur Bill Condon uit de doeken in het aprilnummer van het magazine Attitude. ,,Hij is behoorlijk in de war over wat hij nu eigenlijk wil. Het is iemand die er pas net achter komt dat hij dit soort gevoelens heeft."

Volgens Condon heeft dat uiteindelijk tegen het einde van de film resultaat. ,,Maar ik wil dat nog niet prijsgeven", zegt hij.

Frozen

De introductie van LeFou als homoseksueel is een belangrijk moment in de geschiedenis van Disney. Al langer worden sommige karakters uit Disney-films eraan gelinkt, zoals prinses Elsa in Frozen, maar altijd werd in het midden gelaten of een personage daadwerkelijk homo was.

LeFou wordt in de remake van Beauty and the Beast gespeeld door Josh Gad. De film draait over twee weken in de Nederlandse bioscopen.