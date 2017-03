LEGO Worlds stikt van de schoonheidsfoutjes

De boekhouders van LEGO telden vorig jaar een recordomzet van 5.38 miljard dollar. Veel reden tot klagen hebben de Denen dus niet, behalve dan dat het bedrag misschien nog wat hoger had kunnen uitvallen. De blokjesmaker gaf namelijk jarenlang geen tegengas terwijl gamefenomeen Minecraft de creatieve bouwlust aanwakkerde, meer dan 120 miljoen games verkocht en een complete generatie aan zich bond. LEGO Worlds moet de verloren zieltjes weer terugwinnen.



Bouwen

LEGO Worlds komt uit dezelfde stal als de even vermakelijke als inwisselbare LEGO-computerspellen van de afgelopen twaalf jaar, die o.a. Star Wars, Harry Potter, Batman en legio andere filmfranchises op de hak namen. Toch is LEGO Worlds uit een ander soort plastic gesneden. In plaats van het naspelen van een verhaal, draait het nu om het zelf bouwen van je eigen fantasiewereld. Dat zou verfrissend heten, áls er niet al iets bestond dat Minecraft heette.



Anders dan Minecraft helpt LEGO Worlds de speler een eind op weg met opdrachten en een flinterdun verhaal over een gestrande astronaut die gouden steentjes dient te verzamelen om zijn raket te repareren en Meesterbouwer te worden. Het is een effectieve maar tegelijkertijd frustrerende manier om de gebruiker te trainen in alle mogelijkheden. Want of je nu graag blokje voor blokje stapelt of liever complete bouwwerken knipt, plakt, verft, kopieert of met de grond gelijkt maakt: je bent úren (lees: honderd gouden steentjes) verder voordat je echt een blanco canvas en de vrije hand krijgt.