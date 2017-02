Lezer rekent op winst Pleun in The Voice

65 procent van de respondenten vulde de naam van Pleun in. Vinchenzo staat op de tweede plaats met 17 procent, 11 procent ging naar Isabel en Thijs noteert 7 procent.



Aan de poll deden 11.758 mensen mee.



Wie er ook wint vanavond, The Voice of Holland behoort toe aan een jonkie. De oudste van de vier finalisten is 19 jaar.



Pleun is 18 jaar en studeert communicatie. Haar grote voorbeeld is Adele. In The Voice of Holland wordt de brunette begeleid door coach Waylon. Mocht Pleun winnen, dan is de eerste keer dat hij jureert direct goud waard.