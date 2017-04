Lieke deelt zoet babykiekje en Guus loopt hand in hand

Caravanverkoper Jos belt zijn vrouw na winnen van 925.000 euro

12:28 Wie bel je het eerst als je bijna een miljoen wint? Caravanverkoper Jos belde afgelopen zondag meteen zijn vrouw. In een filmpje dat door de Postcode Loterij op Facebook werd geplaatst, is te zien hoe de geluksvogel met zijn vrouw belt. ,,Jee, het is echt... Nou zeg!'', reageert ze emotioneel. ,,Ja, dan gaan we leuke dingen doen hè'', antwoordt Jos met tranen in zijn ogen.