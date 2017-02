Lieke: Ik hoop dat mijn zonen maatjes voor het leven zijn

Helden van Oranje nieuw feest in Koningsnacht

21 februari Tijdens Koningsnacht wordt dit jaar in drie steden gelijktijdig feest gevierd onder de noemer de Helden van Oranje. Het nieuwe meezingfeest vindt plaats in zowel de RAI in Amsterdam, de Brabanthallen in Den Bosch en het Stadspark in Groningen. Gerard Joling, Jan Smit en Tino Martin doen alle drie steden aan.