Linda de Mol weegt bij start afvalrace 82 kilo

De presentatrice gaat zes weken lang haar afvalpoging delen met heel Nederland. Maar haar positieve voornemen krijgt ook een aantal kanttekeningen. ,,Het gaat om het veranderen van je leefstijl, dat promoot Linda niet'', aldus voedingsexpert Astrid Postma.

Psychiater Bram Bakker juicht de afvalactie van De Mol toe, omdat zij als geen ander in staat is hele volksstammen te mobiliseren om ook te gaan lijnen. Ze is tenslotte de feelgood-koningin van Nederland, zegt hij. ,,Ons nationale rolmodel op het gebied van pret, relaties en werk. Naast positieve ervaringen stipt ze nu een herkenbaar pijnpunt aan. We denken waarschijnlijk allemaal: Linda is een beetje stevig, maar echt vet? Dat valt mee. En daardoor gaan we massaal meedoen.

,,Ik denk dat zij de coming-out zelf als een stok achter de deur gebruikt. Een motivatiemiddel. Nu moet ze er wel mee doorgaan, iedereen let erop. En laten we blij zijn dat ze dit agendeert: velen zullen terugvallen na zes weken diëten, maar misschien houden een paar mensen het wel vol en dat is meegenomen'', aldus Bakker.

Leefstijl

Astrid Postma, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum, heeft geen idee hoeveel mensen het lijnen na zes weken volhouden. Want het gaat niet om diëten, maar om het veranderen van je leefstijl, bevestigt zij. ,,En dat promoot De Mol niet met haar actie. Maar je kunt ook zeggen dat elke kilo er één is en dat afvallen in groepsverband motiverend werkt. Bovendien gaat ze uit van gezond verstand en is zij niet zo extreem als bijvoorbeeld Fajah Lourens en verschillende veganistische goeroes.''

De komende zes weken zal de succesvolle blondine haar strijd tegen de overtollige kilo's vastleggen op video. ,,Ik ga mijn gewicht o-ver-al terugzien. Daar lig ik best wakker van'', liet ze in een interview met deze krant weten.

Lachen

De Mol hoopt een motivatie te zijn voor anderen. ,,Door het nu met anderen te delen die ook aan het afvallen zijn, hoop ik dat we steun vinden bij elkaar. En dat we er ook een beetje om kunnen lachen, want ik realiseer me heus dat er wel grotere problemen in het leven zijn dan dat je een paar kilo te zwaar bent.''

Volledig scherm Linda de Mol: ,,Steun vinden bij elkaar.'' © ANP Kippa

BMI

Volgens de meeste sites is Linda 1.78 m lang. Haar Body Mass Index (BMI), een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte, is met deze lengte 25.88 wat betekent dat Linda te zwaar is voor haar lengte. Een enkeling beweert dat de presentatrice 1.80 m is. Ook dan zou ze met een BMI van 25.31 te zwaar zijn voor haar lengte.