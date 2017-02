LIVE: Uitreiking Oscars in filmstad Hollywood

De Oscar voor Beste Documentaire is gegaan naar de film O.J.: Made in America , gemaakt door Ezra Edelman and Caroline Waterlow. De documentaire gaat over de turbulente relatie tussen de witte en zwarte gemeenschappen in Los Angeles: een situatie waarin O.J. Simpson opgroeide.

De eerste prijs die werd uitgereikt is die voor Mannelijke Bijrol. In die categorie ging de Oscar naar Mahershala Ali (Moonlight). Andere genomineerden waren Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion) en Michael Shannon (Nocturnal Animals). Mahershala Ali reageerde geëmotioneerd op zijn onderscheiding en kreeg een staande ovatie van het publiek in het afgepakte Dolby Theatre in Hollywood.



Het was de eerste maal dat Ali, bij het grote publiek vooral bekend van rollen in House of Cards en Luke Cage, genomineerd was voor een Oscar. De acteur was al lange tijd de favoriet voor deze prijs. De film vertelt over de jeugd van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandswijk in Miami.