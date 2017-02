LIVE: Verkeerde speelfilm uitgeroepen voor Oscar

BESTE FILM

Moonlight Amerikaanse dramafilm uit 2016 die geschreven en geregisseerd werd door Barry Jenkins. Door een fout tijdens de uitreiking werd in eerste instantie La La Land uitgeroepen tot beste film. Als snel bleek dat een grote fout van presentator Warren Beatty. ,,Een regelrechte blamage'', aldus AD-filmexpert Ab Zagt. Ook op sociale media ging het direct los.

BESTE ACTEUR

Casey Affleck wint Oscar voor hoofdrol in filmdrama Manchester by the Sea. Affleck speelt in het drama een einzelgänger die na de dood van zijn broer opeens voor zijn neefje moet zorgen. Affleck was een van de twee favorieten voor de prijs. Hij won al een groot aantal andere prijzen voor de rol. Het was de eerste maal dat Casey Affleck was genomineerd voor een Oscar.



BESTE ACTRICE

Emma Stone (La La Land) kreeg het beeldje voor haar rol in de musical La La Land, die zich in de loop van de nacht ontpopte tot grote winnaar van de uitreiking. Stone was voor de tweede maal genomineerd voor een Oscar; eerder maakte zij kans op een beeldje voor haar rol in de film Birdman.

BESTE REGISSEUR

Damien Chazelle (La La Land)

BESTE SCENARIO

Manchester by the Sea, geschreven door Kenneth Lonergan



BESTE SCRIPTBEWERKING

Barry Jenkins (Moonlight)



BESTE FILMMUZIEK

La La Land (Justin Hurwitz)



BESTE FILMSONG

La La Land (muziek: Justin Hurwitz, tekst Benj Pasek en Justin Paul) - City of Stars



BESTE BUITENLANDSE FILM

De Iranese speelfilm The Salesman heeft de Oscar voor Beste Buitenlandse Film in de wacht gesleept. Regisseur Asghar Farhadi was niet naar Hollywood gekomen uit protest tegen de nieuwe visumregels van president Donald Trump voor een aantal landen. Farhadi liet een statement voorlezen waarin hij stelde 'uit respect voor mijn landgenoten niet aanwezig te zijn. Het inreisverbod van Trump verdeelt de wereld in ons en de vijand. Het creëert angst, agressie en oorlog en valt de mensenrechten aan van mensen in landen die aangevallen zijn door vijanden. Filmmakers doorbreken stereotypen van nationaliteit en geloof. Zij creëren empathie, en dat hebben we in deze tijd harder nodig dan ooit'.



De statement van Farhadi kreeg een staande ovatie. De prijs voor beste buitenlandse film ging niet naar de Duitse komedie Toni Erdmann, die lange tijd al favoriet gold. In deze film speelt de Nederlandse actrice Hadewych Minis een bijrol. Andere genomineerden waren Land of Mine (Denemarken), A Man Called Ove (Zweden), Tanna (Australië) en Toni Erdmann (Duitsland).



KORTE ANIMATIEFILM

Piper (Alan Barillaro en Marc Sondheimer)



LANGE ANIMATIEFILM

Zootopia (Byron Howard, Rich Moore en Clark Spencer. De film The Red Turtle van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit viel buiten de prijzen. ,,Ik ben al reuze vereerd dat The Red Turtle is genomineerd. De lange animatiefilm is een belangrijke categorie. De concurrentie was enorm, vooral Amerikaanse films waren er in overvloed'', zei de regisseur eerder over zijn nominatie. Hij was de enige Nederlander met een nominatie dit jaar.



BESTE SPECIALE EFFECTEN

Jungle Book



BESTE MONTAGE

Hacksaw Ridge (John Gilbert)



KORTE DOCUMENTAIRE

The White Helmets (gemaakt door Orlando von Einsiedel en Joanna Natasegara). Deze documentaire gaat over de zogenoemde 'witte helmen': burgervrijwilligers in de oorlogsgebieden in Syrië. Zij redden sinds 2013 al zeker 60.000 mensen het leven.



KORTE FILM

Sing (Kristof Deák en Anna Udvardy)

BESTE VROUWELIJKE BIJROL

De Oscar voor Beste Vrouwelijke bijrol is zojuist uitgereikt aan actrice Viola Davis voor haar aandeel in de film Fences: een drama over een donker Amerikaans gezin in de jaren vijftig. Het was de derde maal dat Viola Davis genomineerd werd voor een Oscar. Eerder maakte zij kans op het beeldje voor de films The Help and Doubt. Davis was veruit favoriet voor de prijs; eerder won de actrice ook al een Golden Globe en een SAG Award voor de film. Davis hield het tijdens haar dankwoord niet droog. Op sociale media regende het complimenten voor haar diepzinnige betoog.



Davis speelde de rol ook al eerder in de toneelversie van Fences op Broadway. Ook acteur Denzel Washington maakt kans op een Oscar voor zijn rol in de film. Davis is bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar hoofdrol in hitserie How to get away with Murder, waarin ook Famke Janssen een bijrol vertolkt. Andere genomineerden in deze categorie waren Naomie Harris - Moonlight, Nicole Kidman - Lion, Octavia Spencer - Hidden Figures en Michelle Williams - Manchester by the Sea.

GELUID

De Oscars voor Beste Geluid en Geluidsmontage zijn gegaan naar respectievelijk Sylvain Bellemare (Arrival) en Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie and Peter Grace (Hacksaw Ridge).



PRODUCTIEDESIGN

La La Land (David Wasco (Productiedesign) en Sandy Reynolds-Wasco (Setdecoratie)

DOCUMENTAIRE

De Oscar voor Beste Documentaire ging naar de film O.J.: Made in America, gemaakt door Ezra Edelman and Caroline Waterlow. De documentaire gaat over de turbulente relatie tussen de witte en zwarte gemeenschappen in Los Angeles: een situatie waarin voormalig American football-speler en acteur O.J. Simpson opgroeide.