Liza Smit is jarig en Jennifer ziet af van kunstzinnige duik

'Bonnie St.Claire zong met dubbele tong op feest in Nuenen'

13:27 De nog altijd met een drankprobleem worstelende zangeres Bonnie St. Claire (67) is in opspraak geraakt omdat ze afgelopen weekend op een feest in Nuenen (Brabant) dronken op het podium zou hebben gestaan. Volgens ooggetuigen had de Dokter Bernhard-vocaliste, die al sinds 2008 een ernstige leverkwaal heeft, de grootste moeite om zuiver te zingen en op het podium te blijven staan.