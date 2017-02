London Grammar en Bastille naar Lowlands

Huub Stapel in rolstoel op podium na scheuren pees

9:56 Acteur Huub Stapel speelt zijn voorstellingen de komende tijd in een rolstoel nadat hij eind vorig jaar een pees in zijn bovenbeen scheurde. Hij moet vier tot twaalf maanden revalideren. Zijn hoofdrol in de theatervoorstelling Pinkpop komt niet in gevaar, want het script is speciaal aangepast.