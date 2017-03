Louis Tomlinson gearresteerd na ruzie

Adele woest na vergelijking met Shrek-prinses Fiona

15:28 De Britse hitzangeres Adele (28) heeft na afloop van een concert in Australië fel uitgehaald naar iedereen die haar recent vergeleek met Shrek-prinses Fiona. De Chasing Pavements-vocaliste droeg in februari bij de uitreiking van de Grammy's een groene jurk die volgens critici zo in de garderobe van de voluptueuze Fiona uit de animatiefilms zou kunnen hangen. ,,I don't fucking care. It was Givenchy couture'', aldus Adele.