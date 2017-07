LUV'-zangeressen vieren 40-jarig bestaan met dampende party

De meiden van LUV' hadden in juli 1977 hun allereerste hit met het nummer My Man . Daarna beklommen de zangeressen jarenlang de hitparadeladders met klassiekers als U.O. me (You owe me) , Trojan Horse , Casanova , Eeny meeny miny moe en natuurlijk (Ooh) Yes I do .

Voor José Hoebee was het optreden in Best 'een soort thuiskomen', zo vertelde ze tijdens het feest. Ze woonde jarenlang in het westen maar tegenwoordig weer in Best waar ze opgroeide. ,,Ik ben blij dat ik hier weer woon en het is natuurlijk extra fijn dat iedereen eens naar mij komt in plaats van andersom”, aldus Hoebee. Met LUV' trok ze vele jaren door het land en ver daarbuiten. ,,Soms zeggen ze wel eens: jij hebt de hele wereld gezien, maar het enige dat ik zag waren limo’s en kleedkamers.” De succesjaren beleefde ze als een waas. ,,Soms vergat ik in welk land ik was. Pas nu besef ik hoe bijzonder het was en geniet ik echt als we optreden.''