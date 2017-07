Madonna opent kinderziekenhuis in Malawi

De kinderafdeling voor chirurgie en intensive care is tot stand gekomen dankzij steun van Raising Malawi, de liefdadigheidsinstelling van Madonna. De afdeling is vernoemd naar Mercy James, Madonna's oudste uit Malawi geadopteerde dochter.



,,Als je in de ogen van een hulpbehoevend kind kijkt, waar dan ook, wil je als mens alles doen wat je kunt om te helpen. Tijdens mijn eerste bezoek aan Malawi heb ik beloofd precies dat te gaan doen", laat Madonna diverse media weten. De Queen of Pop werkte jaren aan de realisatie van het Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care. ,,Wat begon als een droom voor Malawi en haar kinderen is realiteit geworden."