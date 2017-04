Madonna woest over biografische film: Maker is charlatan

Paul Verhoeven maakt film over lesbische non

12:33 Paul Verhoeven is druk bezig om een film voor te bereiden over het leven van de Italiaanse non Benedetta Carlini die tijdens de Renaissance ter dood werd gebracht na een lesbische verhouding met een andere non. De film - getiteld Blessed Virgin - is gebaseerd op het boek Immodest Acts van de schrijfster Judith C. Brown.