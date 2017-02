Man doet aangifte tegen Justin Bieber om agressie

Dancefeest Sensation stopt in Nederland

15 februari Een voetbalstadion met danceliefhebbers die allemaal gestoken zijn in het wit. Het is deze zomer voor het laatst in Nederland. Het dancefeest Sensation stopt. Op zaterdag 8 juli is de Arena voor de laatste keer het decor van het feest dat in 2000 begon. Reden: organisator ID&T wil gaan vernieuwen. De organisatie werkt aan een concept voor een nieuw feest dat eind van dit jaar bekend wordt gemaakt.