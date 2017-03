Man haalt geslacht uit broek voor ogen van vlogster

De Zwolse was vanmorgen rond 8.30 uur aan het wandelen bij de Wijthmenerplas. ,,Het is een mooie dag dus ik besloot daar heen te gaan'', vertelt de 26-jarige Schultz. Op een gegeven moment ziet ze in een bosje bij de recreatieplas een man 'zwerven'. De alarmbellen gingen direct bij haar af en ze was dan ook erg op haar hoede. Toen de man haar benaderde werden zijn intenties haar wel duidelijk.



Ze stelt dat de man voor haar ging staan en de weg blokkeerde. ,,Hij zei 'wil je een dikke pik zien?' en haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek.'' Schultz liep op dat moment gelijk weg. ,,Ik besloot niet te rennen of achterom te kijken. Toen ik een hoekje omliep, heb ik gelijk de politie gebeld.''



Politie

De gealarmeerde agenten waren snel op de locatie en vonden de man. Schultz spreekt haar complimenten over het politieoptreden uit. Maar helemaal happy is ze niet. ,,Ik ben boos dat de politie er behalve een waarschuwing en notitie in het bestand niks mee kan omdat er niks is gebeurd. Dan denk ik; wat nou als 't een jonger, onzekerder, banger meisje was geweest? Was die dan verkracht? Verdomme,'' laat de bekende vlogster weten.



Schultz weet dat de blanke man ongeveer 1.90m lang is en gemillimeterd haar had. Verder droeg haar belager een grote pilotenbril en een grijze joggingsbroek. Volgens Schultz was de man erg slungelig. Nadat de politie te plaatse was geweest is ze opgehaald door haar vriend. De vlogster bekent dat ze wel vaker seksueel is geïntimideerd, maar dat gebeurde vaak in de stad of op een drukke plek. Ditmaal was ze alleen in het bos en daar stond ze naar eigen zeggen doodsangsten uit. Schultz laat aan dagblad De Stentor weten dat ze aangifte gaat doen van de seksuele intimidatie.