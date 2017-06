Manager: Man met wie Yolanthe op Ibiza flirt is goede kennis

Op dit moment wordt in de geboorteplaats van Yolanthe de laatste hand gelegd aan hun restaurant-cocktailbar XaXa. Shownieuws publiceerde gisteravond een aantal foto's van de bouwactiviteiten waarop duidelijk te zien is dat de voetbalvrouw een man - gekleed in jeans, strak shirtje, zonnehoed en werkhandschoenen - over een wang aait. De man in kwestie beantwoordt dat vriendelijke gebaar met een brede grijns. Hoewel de kiekjes anders doen vermoeden, blijkt er dus helemaal niks aan de hand. Wesley (32), met wie Yolanthe in 2010 trouwde, is niet op de beelden te zien. Manager Kasper verklaart aan deze site: ,,De man is een vriend die zelf ook een horecazaak heeft op Ibiza. Wesley en Yolanthe kennen hem al jaren en hij helpt en adviseert bij de realisering van XaXa.''



Yolanthe houdt de vorderingen van de bouw van XaXa - de bijnaam die hun zoontje Xess Xava (1) zichzelf heeft gegeven - al weken nauwlettend in de gaten. De zaak is namelijk van tot top teen ingedeeld, aangekleed en gestyled door Yolanthe zelf. Ze liet onlangs via Instagram weten erg blij te zijn met het voorlopige eindresultaat van de club die fraai uitzicht biedt op één van de mooiste stranden aan de westkust van het Spaanse partyeiland. ,,XaXa rocks'', aldus Yolanthe die in het plaatstje werd geboren. Eerder gaf ze al aan dat zij en Wesley 'altijd al hebben gedroomd' van 'een eigen restaurant waar ze een gezellige plek voor anderen kunnen creëren'. Volgens het stel is XaXa niet alleen om te borrelen en eten maar een tent met 'een speciale sfeer voor een echt avondje uit'.