Marc geniet van 'foodporno' en Estelle buffelt voor killerbody

Dirk Zeelenberg gaat mensen trouwen voor het AD

11:27 Acteur Dirk Zeelenberg gaat mensen in de echt verbinden voor het AD. Zeelenberg - bekend van de hitserie Divorce - is naast acteur trouwambtenaar en maakt voor AD.nl een webserie waarin koppels met een bijzonder verhaal centraal staan. Wil jij Dirk als trouwambtenaar of ken jij iemand die dat graag wil? Meld je aan via dirk@trouw.tv.