Marc van der Linden al 98 kilo afgevallen

Marc is voorlopig nog niet klaar met afslanken en wil nog minimaal 15 kilo kwijt, blijkt uit zijn antwoord op de vraag van Ebru of hij wel knap blijft. 'Nee, ik word met de dag ouder. En nog minimaal 15 kilo te gaan. Maar: we zullen doorgaan'. Zijn volgers op Twitter reageren met veel respect en complimenten op zijn prestatie.



Marc van der Linden heeft altijd gezwegen over zijn succesvolle afvalmethode. ,,Als je gewicht wilt verliezen, moet je zelf de weg vinden", zei hij daar vorig jaar over. Wel wilde hij destijds kwijt dat hij bokst in de sportschool en 's ochtends vroeg in het zwembad te vinden is.