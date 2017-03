'Marco vecht voor huwelijk en La Paay is ondergedoken'

Weekend vraagt zich af hoe het Estelle Cruijff (38) toch in vredesnaam lukt om zonder noemenswaardige job zo'n superdeluxe leventje te leiden. De voormalige echtgenote van Ruud Gullit kreeg na haar echtscheiding van de oud-voetballer in 2013 tot haar spijt 'slechts' 3500 euro partneralimentatie toegewezen. Desondanks blijft de botoxblondine, die na de breuk uithuilde bij kickbokser Badr Hari, met haar golden creditcard wapperen en maakt ze peperdure reisjes naar bijvoorbeeld Miami. ,,Waar doet zij het toch van'', is de prangende vraag die Weekend bijna wanhopig opwerpt. Het blad tast volledig in het duister over de bron van Estelle's raadselachtige inkomsten. Ze zou het appartement op Ibiza, dat ze na de breuk kreeg van de 'Zwarte Tulp', in de zomermaanden voor duizenden euro's per week verhuren. Maar of dat voldoende is om haar kennelijk exorbitante levensstijl mee te financieren? ,,Niemand ziet haar ooit iets doen'', zou één van haar vele vrienden volgens Weekend hebben gezegd. Een anwoord op de geldvraag komt helaas niet in het stukje. Hooguit wordt tussen de regels door gesteld dat Estelle heel misschien tijdens haar vakanties een schatrijke vent aan de haak heeft geslagen.