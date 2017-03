Marieke Elsinga nodigt Rutte uit voor het kerstdiner

Gespot: Amal Clooney met babybuikje op stiletto's

12:46 Een donkergrijs mantelpakje, designerhandtas en torenhoge stiletto's én een beginnend babybuikje. Amal Clooney (39) is stijlvol zwanger. De vrouw van superster George Clooney (55) is nu zes maanden in verwachting van een tweeling en werd gisteren door een paparazzo op straat gespot in New York.