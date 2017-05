Marion Cotillard: Geruchten over affaire Brad Pitt zeer pijnlijk

Wat er over haar in de media wordt geschreven volgt Marion Cotillard naar eigen zeggen al jaren niet meer. ,,Er is in het verleden te veel onzin over mij gepubliceerd. Ik vind het beter voor mijn gezondheid en gemoedsgesteldheid om niets meer over mijn privéleven in de media te lezen.’’



Toch moest Cotillard, de enige Franse actrice die ooit een Oscar won (voor haar rol als Edith Piaf in La Vie en Rose uit 2007), in actie komen toen zij vorig jaar werd genoemd als de oorzaak van het uiteenvallen van het huwelijk van Brad Pitt en Angelina Jolie. Tot haar grote verbazing en verontwaardiging beweerden kwade tongen dat Cotillard en Pitt op de set van het romantische spionagedrama Allied de fictieve liefdesrelatie van de hoofdpersonen ook in werkelijkheid hadden voortgezet.



,,Het was heel pijnlijk voor mij, mijn gezin en natuurlijk Brad Pitt en Angelina Jolie’’, zegt Cotillard in Cannes. Met gekruiste benen zittend op een bankstel in een vijfsterrenhotel aan de Croisette maakt zij een relaxte indruk ondanks een griepje dat onderdrukt moet worden. Een kop thee dat op tafel staat laat zij het hele gesprek onaangeroerd.