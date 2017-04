Marion heeft weer putloze billen en Amara poseert wijdbeens

Marion is weer glad

Schrijfster Marion Pauw (43) heeft de putjes in haar achterwerk vandaag laten elimineren in een kliniek, zo schrijft ze bij een Instagramfoto waarop ze grijnzend te zien is in een operatiehemd terwijl artsen op de achtergrond druk bezig lijken. ,,Mooi dat ik nu zomerbillen heb.''

Ik onderging een best pijnlijke anti-cellulite behandeling, maar mooi dat ik nu zomerbillen heb! Link in bio. En met dank aan @wiemooiwilzijn en @doctors_inc #cellfina #doctorsinc #cellulite #uitdeput #wiemooiwilzijn #amayzine Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Apr 2017 om 1:06 PDT

Jetteke houdt het niet droog

Jetteke, de zus van Lieke van Lexmond, is met een vriendin naar de Canarische eilanden gegaan voor een bijzonder kuurtje: vier dagen zonder heet water. Hoe dat werkt, demonstreren de dames op een kletsnat kiekje. Jetteke is de vrouw rechts die een pan koud water over zich heen gekieperd krijgt.

Back to basic #fun #nohotwaterfor4days @siddharthasimone Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Apr 2017 om 0:17 PDT

Survivalspullen voor de Volletjes

OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa hebben vandaag van hun boekingskantoor een survivalpakket voor Kiev gekregen. De inhoud: keeltabletten, dropjes, vlaggetjes, stroopwafels, hoofdpijnpillen en meer. De dames doen in mei met de meerstemmige retroballade Lights and Shadows mee aan het Eurovisie Songfestival in Oekraïne

How sweet is this 😍😍 just received a "Dutch Eurovision survival pack" from our booking-agency !😋 #ESC17 #Eurovision #ESF17 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Apr 2017 om 1:16 PDT

Monique is weer thuis

Bij Monique Smit werden eerder deze week operatief de keelamandelen verwijderd in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. Inmiddels is de Volendamse weer thuis en ze bedankt haar volgers voor alle beterschapswensen.

Wat een grap.. wat een pijn.. Bedankt voor alle lieve berichtjes! En voor iedereen die zijn keelamandelen er nog uit moet halen op latere leeftijd. SUCCES.. 🤤🤒.. Ik ga maar foto's bekijken waar ik blij van word!! Mijn grote geluk❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Apr 2017 om 2:25 PDT

Estelle is een 'bootybitch'

Estelle Cruijff sport zich momenteel volledig in het zweet om een fraaiere derrière te krijgen. Of het haar lukt een bootybitch te worden - een omschrijving die ze zelf gebruikt - is nog onduidelijk. Maar de blondine werkt er, zo kan worden geconcludeerd na het kijken van een best commercieel filmpje, in elk geval hard voor.

YOUR ASS IS MINE B*TCH 💥💪🏼🍑 hardcore Booty workout bij 3SIXTY5 met @guyvdreijden @3sixty5personaltraining #getinspired #booty #summeriscoming Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Apr 2017 om 2:55 PDT

Amara als zwarte zwaan

Weervrouw Amara Onwuka trakteert haar volgers op een zogenoemde 'wijdbeensselfie', genomen in een gang met kluisjes in Hilversum. De RTL-meteorologe vindt de foto kennelijk prima gelukt want ze voorziet het kiekje van hashtag blackswan (zwarte zwaan).

Anders strikelde ik ff een pose😜! #strikeapose #styling #clothes #buienradar #rtlweer #blackswan #walkincloset #wijdbeens Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Apr 2017 om 22:24 PDT

Kleine Elstak op reis

Chase, het zoontje van happyhardcore-dj Paul Elstak, ging vandaag voor de eerste van zijn leven met keurig gekamde haren op schoolreisje. En dat was zo te zien behoorlijk spannend.

Chase zijn eerste schoolreisje. Hij vindt het leuk spannend 😃 #schoolreisje #chase #fatherson #motherson Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Apr 2017 om 0:57 PDT

Freeks powernap

Tv-bioloog Freek Vonk rust even lekker uit in de kraakheldere zee die het Maleisische eilandje Sipidan omringt. ,,Ik leef het goede leven'', aldus de al aardig bruine dierenvriend die nog maar eens zijn haaienbeetlitteken op zijn arm laat zien.

Living the good life....... 🦈🦈🦈❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Apr 2017 om 21:07 PDT

Angela richting noorden

Angela Groothuizen is er even tussenuit gepiept naar Stockholm. Dat ze daar naartoe zou gaan was kennelijk vanmorgen nog onbekend, want het gaat volgens de make-uploze presentatrice om een verrassingsweekendje.