Mark Rutte flirt opnieuw met Marieke Elsinga

De twee hebben samen net een podcast opgenomen, die binnenkort uitkomt. Elsinga besluit hun ontmoeting te delen op haar Instagram stories (een videodienst bij de foto-app). ,,Dit is Mark", zegt ze vrolijk als ze wijst naar de politicus. Volgens Rutte hebben ze nog veel meer besproken dan alleen de podcast. ,,We hebben het over de kerstdagen gehad, oudjaar en de loopbaan van deze fantastisch vrouw", zegt hij charmant.



Het is niet de eerste keer dat Elsinga en Rutte flirterig met elkaar omgaan. In het valentijnsinterview in de Linda spraken ze openlijk over hun vrijgezelle bestaan en de kans dat ze een relatie aan zouden gaan. Elsinga gaf aan er voor open te staan om de first lady van het land te worden.



Ook de premier sloot de mogelijkheid niet uit. Hij zei toen over de liefde: ,,Laat het maar gebeuren. Je weet tenslotte nooit tegen wie je aanloopt. Maar goed, ik nader de vijftig, dus de kans dat het nog gebeurt, neemt af.''