Marlijn gespot in rolstoel en Jan Jaap over Jan Smit-relletje

Jan Jaap deelt Jan Smit-nieuwtje

Cabaretier Jan Jaap van der Wal laat los dat hij voor team Klijnsma kiest in de 'rel' rondom de staatssecretaris en zanger Jan Smit. De Volendammer ging deze week een discussie aan over een uitkeringsexperiment. ,,Als ik jong zou zijn en ik had geen werk, ging ik dit ook doen. Gewoon lekker thuis met mijn gitaar in de bijstand. En dan kijken wat er van komt. U ontmoedigt heel veel jonge mensen om een baan te zoeken'', aldus Jan. Het oordeel van Jan Jaap: ,,Schoenmaker blijf bij je leest.''

Er wordt goed op Marlijn gepast

Actrice Marlijn Weerdenburg is na tv-opnames in Zwitserland op het vliegveld van Zürich naar eigen zeggen goed opgevangen. De blondine is over twee maanden uitgerekend van haar eerste kindje en werd door haar collega's van het programma Streetlab noodgedwongen in een rolstoel gezet. Het is niet bekende wat Marlijn precies mankeerde, maar mogelijk had ze last van wat zwangerschapsmoeheid.