Marlijn: Ik maakte zwangerschap nodeloos ingewikkeld

Vorig jaar was de 33-jarige presentatrice nog zoekende, als De Dolende Dertiger in het gelijknamige programma. Moeder worden, ja dat wilde ze wel, maar wanneer? Moest ze niet eerst carrière maken? En lukt het überhaupt wel, als ze het gaat proberen? ,,Ik kreeg daar veel reacties op. Mensen die zich erin herkenden, maar ook die zeiden: ga er gewoon voor, laat het gebeuren. Het was leuk dat het zoveel losmaakte’’, zegt Marlijn. ,,Het programma heeft mijn visie sowieso realistischer gemaakt. Ik had op een gegeven moment het idee dat het wel echt heel bijzonder was als je het lukte om zwanger te worden, maar artsen vertelden me dat ik het onnodig ingewikkeld maakte. Bij de meeste vrouwen lukt het gewoon. Maak je geen zorgen, zeiden ze. En ze hadden gelijk.’’

Al geloofde de presentatrice/actrice het bij de eerste zwangerschapstest nog niet helemaal. Ze heeft er uiteindelijk vier gedaan voordat ze overtuigd werd van het blijde nieuws. ,,Is zo’n staafje het bewijs? Is dat alles? Moet er niet een arts of verloskundige iets over zeggen?’’, vertelt Marlijn. ,,Ik belde de huisarts en die feliciteerde me, ‘ga maar op zoek naar een verloskundige’. Ik was best lang onzeker, ik durfde niet goed blij te zijn.’’



Maar nu ze ruim drie maanden zwanger is, is er van die onzekerheid niets meer over. Dolgelukkig is ze. Ze voelt zich ‘hartstikke goed’. ,,Ik heb nog geen last van kwaaltjes en ik ben ook niet misselijk geweest.’’ Vriend Paul ontfermt zich over zijn zwangere vriendin. ,,Ik heb zelf al iets beschermends, dat ik goed moet zorgen voor de baby, maar dat heeft hij al helemaal. Op een gegeven moment moest ik fietsen toen ik glad was, zat hij zich druk te maken. ‘Pas je wel op bij die en die bocht?’ Ontzettend lief.’’