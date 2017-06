Martin Gaus: Inzet zeehonden bij reddingen is goedbedoelde grap

,,De KNRM wil onder de aandacht brengen dat ze niet alleen mensen maar ook dieren redden op zee en in binnenwateren'', aldus Martin Gaus. Hij benadrukt dat zeehonden weliswaar te trainen zijn, maar dat een reddende taak niet voor de zeezoogdieren is weggelegd. ,,Ze kunnen kunstjes leren van één specifieke trainer, maar zullen bij een confrontatie met een onbekend persoon die op het punt staat te verdrinken zeer waarschijnlijk met voorrang het ruime sop kiezen.''



De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kwam gisteren met het bericht naar buiten dat Gaus zeehonden zou gaan opleiden voor het zoeken en redden van drenkelingen op zee. ,,De eerste ervaringen zijn positief, zeehonden hebben een uitstekend reukvermogen wat van pas komt bij het zoeken naar drenkelingen”, zou de hondenkenner en tv-presentator hebben gezegd. En: ,,Ik vind het een eer dat de KNRM mij heeft gevraagd. Ik heb natuurlijk meer dan 40 jaar ervaring met het trainen van honden. En of dat nou zeehonden of gewone honden zijn maakt mij niets uit. Ze hebben tenslotte allemaal natte neuzen.”



Dat laatste klopt, verzekert Gaus die nog maar eens herhaalt dat het om een 'visueel aantrekkelijk geintje voor het goede doel' gaat. Jaarlijks redt de KNRM met 1.300 vrijwilligers ruim 3.800 mensen uit benarde situaties op en rond het water. Ook komende zomer gaat de organisatie weer aan de slag om mensen en dus ook dieren te redden. Gaus: ,,Met mensen, gewone honden maar dus in geen geval zeehonden. Hoe leuk het ook klinkt.''