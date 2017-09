Matthijs van Nieuwkerk noemt kapselcommotie 'hilarisch stormpje'

Beelden van zijn blonde coupe in de eerste uitzending van De Wereld Draait Door gisteravond gingen ‘viral’. Zijn haar bleek lang, blond en zogenaamd ‘onverzorgd’. De opmerkingen op social media waren niet van de lucht. Wat was er aan de hand? In een reactie zegt Van Nieuwkerk: ,,Ik heb even tijd gehad om na te denken dus het liefst zeg ik dat ik na de onthulling gistermiddag van de meesterlijke Games of Thrones-stunt van Arjen Lubach, direct naar de kapper ben gerend om namens DWDD over te toepen (er overheen te gaan, red.). Want laten we eerlijk zijn: wie heeft het vandaag nog over Arjen Lubach. Korea, kabinetsformatie, mijn blonde haar, dat lijkt de dagkoers.''