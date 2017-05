Mattie: Ik was mezelf volledig kwijt

Vanwege de vele reacties die binnenkwamen bij Qmusic en via social media nadat een brief van Wietze uitlekte , voelde Mattie de behoefte om zijn kant van het verhaal te doen. Hoorbaar aangedaan blikte hij eerst terug op het moment dat de twee vijf jaar geleden begonnen met radio maken. ,,Met Wietze had ik mijn ideale partner gevonden, we hebben een voorliefde voor dezelfde soort radio. Open, eerlijk, alles vertellen over je leven. Dat betekende ook: alles delen met de luisteraars. Daarom waren de laatste maanden ook zo lastig. Omdat dat niet kon." En dus gooide de dj vanochtend alles op tafel over de gesprekken die hij de afgelopen maanden samen met Wietze voerde bij Sky Radio, dat het duo graag wilde overnemen. Mattie: ,,Eind november zijn we benaderd door Sky Radio. Die interesse is vleiend, een erkenning voor je werk. In ons geval al 5 jaar. Zelfs de overkant heeft interesse."

Verliefd

Aanvankelijk voelde dat goed, stelt Mattie. ,,We gingen in gesprek omdat we nieuwsgierig waren naar het verhaal dat zij te vertellen hadden. Dat begon gewoon te kriebelen. Alsof je verliefd wordt op een andere vrouw. Je probeert dat eerst nog te ontkennen, maar langzaam ga je van het idee houden."



Toch begon Mattie te twijfelen over de overstap. ,,Achteraf heb ik misschien te snel onbezonnen stappen gezet. Te snel gehandeld zonder te bedenken wat het concreet zou betekenen. We werken hier met meer mensen dan alleen Wietze en ik. Toen ik dat in kaart bracht, begon ik me dat te realiseren. Toen begon ik te twijfelen. Ik heb er heel veel over gesproken. Ondanks dat ik altijd zei dat ik super enthousiast ben, kwamen er toch twijfels. Bij Wietze was dat nooit zo, die is super rechtlijnig."