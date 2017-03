McCartney bezig met nieuwe plaat

Snoop Dogg brengt eerbetoon aan Tupac

7:46 Snoop Dogg zal een muzikaal eerbetoon brengen aan Tupac Shakur, die op 7 april wordt opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Snoop werkte samen met de in 1996 overleden rapper aan het nummer 2 of Amerikaz Most Wanted van Shakur's album All Eyez On Me.