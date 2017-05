Meer dan miljoen kijkers zien Martine Hafkamp wéér GTST verlaten

'Superbitch' Hafkamp sprong na een serie van emotionele verwijten geuit door Nina (gespeeld door Marly van der Velden) vanuit een helikopter in het water. Het karakter van Ipenburg deed dat in een poging te ontkomen aan de politie. Haar laatste woorden voordat ze de sprong waagde, waren 'groeten aan je vader'. Ludo Sanders, de vader van Nina, en Hafkamp hadden in de serie een langlopende rivaliteit.

De 59-jarige Ipenburg kroop twee keer eerder in de huid van Martine Hafkamp: tussen 1990 en 1994, en later nog eens tussen 2003 en 2005. Toen ze in 2005 de serie verliet, speelde de zee ook een grote rol. Haar rivaal Ludo Sanders zorgde ervoor dat Martine veroordeeld werd voor moord. Tijdens haar ritje naar de gevangenis wordt haar vervoer onderschept door Ludo, die haar op een bootje zet en dwingt Nederland te verlaten. Later wordt de boot leeg op de Noordzee aangetroffen en vreesde iedereen het ergste. Maar blijkbaar had ze het wilde boottochtje overleefd.

Toen ze afgelopen maart haar terugkeer maakte, zei de actrice dat haar karakter niet dood zou gaan. ,,Het eventuele einde van Martine Hafkamp blijft in het ongewisse. Ze gaat niet dood. Dus hoelang ik in de serie te zien ben is niet bekend.'' Toch werd haar legendarische personage Martine Hafkamp na een run van nauwelijks tweeënhalve maand uit de serie geschreven. Of ze nu haar dood tegemoet is gesprongen, is onduidelijk.

Wat een spectaculair einde gisteren! 😮 Inge, Marly en Everon vertellen hoe het backstage was! #linkinbio #GTST Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 May 2017 om 0:13 PDT

Top 5 kijkcijfers 22 mei

De top 3 best bekeken programma's van gisteravond zijn het achtuurjournaal, Spoorloos en Radar. De meeste Nederlanders stemden dus af op NPO 1. Op de vijfde positie staat SBS6 met Hart van Nederland.