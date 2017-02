Meer namen hoofdrolspelers The Passion bekend

Elske DeWall is Maria in The Passion

9:50 Elske DeWall (31) speelt dit jaar de rol van Maria in het paasevenement The Passion. Dat vertelt de zangeres in de Leeuwarder Courant. Daarmee treedt ze in de voetsporen van Do, Berget Lewis, Anita Meyer, Simone Kleinsma, Shirma Rouse en Ellen ten Damme.