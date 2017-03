Meester van de ballroom scene

Twiggy Pucci Garçon was eerder in Nederland, als gast van het IDFA Documentaire Festival. Tijdens een wandeling door Den Haag wordt hij herkend en gegroet door een passante. Twiggy is even verbaasd, maar ook weer niet want ook Nederland kent een ballroom scene. Hij is vol van de vrienden en vriendinnen die daar ‘voguen’ als hij. Voor wie dat woord niets zegt: begrijp het als atletisch ballroom dansen in de meest extravagante outfits.



Zoals bij turnen is er een vakjury die meest artistieke performers tegenover elkaar zet voor een finale. En vaak is Twiggy de beste. Hij glimlacht. ,,Ach, de beste. Dat wil ik zo niet zeggen. Ik ben wel een van meesters van het genre, ja.” Heerlijk voelt dat moment als je aan het einde van het podium komt en je look en kostuum precies de uitwerking hebben gehad waarop je hoopte, vertelt hij. ,,Ik ken geen gevoel zo goed en zo fijn als wanneer iedereen om jou uit zijn dak gaat.”



Jezelf kunnen laten gaan in de beschermde omgeving die hij zo benadrukt. Daar draait het om. Ofwel kunnen zijn wie je bent, zonder de vaak vijandige straat waar homofobe agenten of potenrammers je alleen om wie je bent in elkaar kunnen timmeren. Ver ook van de ziekenhuizen waar zoveel ballroomdansers al zijn bezweken aan aids en hiv. ,,De realiteit is dat wij kwetsbaar zijn”, zegt Twiggy. Niet alleen nu, altijd al. Hij benadrukt dat het voguen waarin hij zo excelleert al vijftig jaar bestaat in de New Yorkse underground. De buitenwereld leerde erover in een andere cultfilm, ‘Paris is Burning’(1990)’.