Megan Fox gestrikt voor sexy lingeriecampagne Hollywood

Mischa Barton: Sekstape werd met verborgen camera gefilmd

15 maart Mischa Barton - bekend van de hitserie The O.C. - heeft voor het eerst gereageerd op de sekstape die van haar in omloop is. De Britse actrice heeft op een persconferentie in Los Angeles verteld dat ze door een ex-vriend met verborgen camera's is gefilmd.