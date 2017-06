Mel B. weigert 'exorbitante' alimentatie aan ex te betalen

In scheidingsdocumenten die TMZ in handen heeft, noemt de voormalig Spice Girl de wensen van Stephen 'exorbitant'. De zakenman wil ook 2000 dollar (1800 euro) per maand voor kleding, wat Mel weigert omdat hij zijn volledige garderobe mee heeft genomen uit hun gemeenschappelijke huis. Ook de 11.000 dollar (9900 euro) per maand die Stephen wil voor huisvesting is volgens het America's Got Talent-jurylid onnodig, omdat Stephen het huis van vrienden tot zijn beschikking heeft gekregen.